Lamezia. Sei persone ferite in un incidente stradale: una donna è grave

Lamezia Teme (Catanzaro). Una donna di 46 anni è rimasta gravemente ferita in seguito ad un incidente stradale verificatosi stamattina lungo la strada statale 280 a poca distanza dall’aeroporto di Lamezia Terme. Accompagnata presso l’ospedale di Catanzaro, le sue condizioni sono state definite preoccupanti dai medici che non hanno sciolto la prognosi. La donna viaggiava insieme ad altri quattro componenti della sua famiglia a bordo di un’automobile diretta all’aeroporto lametino da dove avrebbero fatto rientro a Milano. Per motivi che sono al vaglio degli agenti della Polizia Municipale giunti sul luogo dell’impatto, l’autovettura si è scontrata con un secondo veicolo alla guida del quale vi era un giovane di 27 anni, di nazionalità rumena. Le due automobili stavano viaggiando sulla stessa carreggiata. I test alcolemici ed antidroga cui è stato sottoposto il giovane rumeno, privo di patente e sprovvisto di assicurazione, hanno dato esito negativo. In seguito all’incidente lo stesso cittadino della Romania ha riportato leggere ferite.