Sinopoli. I complimenti dell’amministrazione comunale a Stefania Bivone, Miss Calabria 2011

Sinopoli (Reggio Calabria). L’amministrazione comunale del sindaco Luigi Chiappalone, aveva pensato di festeggiare la neo miss Calabria, Stefania Bivone, nel corso di una manifestazione organizzata nella piazza Municipio. Ma, per Stefania, la diciannovenne bellezza “aspromontana”, sono iniziati gli impegni artistici e si è dovuta recare a Montecatini. Allora, l’amministrazione ha voluto significare la propria soddisfazione inviandole un fascio di fiori accompagnato da un telegramma di congratulazioni. Nello stesso tempo, sono stati affissi sui muri del paese dei manifesti in cui si legge: “L’amministrazione comunale di Sinopoli si congratula con la signorina Stefania Bivone, eletta Miss Calabria 2011 che le consentirà di accedere alla selezione del concorso di Miss Italia, per il prestigioso risultato raggiunto. Augura, insieme a tutta la cittadinanza, che a questo risultato possa seguire il coronamento di Miss Italia 2011, che sarebbe per Sinopoli grande motivo di orgoglio e prestigio. Stefania, grazie per la nota positiva che hai dato di Sinopoli, che siamo sicuri ti sarà vicina e solidale insieme a tutti i Calabresi in questo tuo importante e prestigioso percorso”.

Antonio Ligato