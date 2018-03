Scalea. Sabato la presentazione dello sportello antiviolenza sulle donne

Scalea (Cosenza). E’ il fiore all’occhiello di un’attività avviata nei mesi scorsi dall’assessorato alle Pari opportunità. Iniziata con un percorso di formazione trova attuazione con l’istituzione di uno sportello antiviolenza sulle donne: “…come un fiore”. Sabato 17 settembre, alle ore 18.00, nella sala Polifunzionale del Comune, si tiene un incontro dedicato alla presentazione dell’iniziativa. Lo sportello, invece, avrà sede nell’ex Palazzo di Città in via Roma a Scalea. E, sempre sabato, alle 17.00, prima dell’incontro delle 18.00, previsto nella sala consiliare di via Plinio Il Vecchio, si terrà una breve cerimonia di inaugurazione della sede. Nella sala Polifunzionale sono previsti i saluti del sindaco, Pasquale Basile; l’introduzione del consigliere comunale alle Pari opportunità, Tiziana De Bonis. Seguiranno gli interventi di Angela Riccetti, consigliere comunale ai Servizi sociali; Giovanna Cassanese, assistente sociale del Consultorio familiare di Scalea; Marina Pasqua e Daniela Ceci, del Centro contro la violenza alle donne, Roberta Lanzino, di Cosenza; Sandro Pirillo, assistente sociale specialista. Le conclusioni sono affidate all’onorevole Roberto Occhiuto; all’assessore provinciale alle Pari opportunità, Maria Francesca Corigliano e al vice presidente della Giunta regionale, Antonella Stasi. Modera i lavori: Giacomo Perrotta, presidente dell’associazione contro la violenza sulle donne Tina Lagostena Bassi”. L’attività dello sportello si basa su: ascolto, accoglienza, informazione, assistenza legale, medica e psicologica e sensibilizzazione.