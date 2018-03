Locri. Arrestato per armi e droga: scarcerato Cosimo Sansalone

Locri (Reggio Calabria). Scarcerato Cosimo Sansalone: lo ha deciso il gip presso il Tribunale di Locri, su istanza del difensore di fiducia, avvocato Domenico Neto. Sansalone era stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Locri il 25 giugno 2011, unitamente al fratello Salvatore. I due erano ritenuti responsabili di detenzione illegale di armi clandestine anche da guerra e numerosissime munizioni, nonché di coltivazione di circa 80 piante di canapa indiana. I Carabinieri, nel corso di mirate perquisizioni domiciliari, avevano rinvenuto in un’ampia area dell’abitazione, una complessa serra, con undici lampade da 400 watt ed un sistema di areazione lungo circa 250 centimetri, ove era presente la piantagione. Una parte delle piante era stata sequestrata, mentre le rimanenti distrutte sul posto come disposto dall’autorità giudiziaria. Il sistema di illuminazione e areazione artificiale era stato posto sotto sequestro. Nel corso dei successivi controlli, operati con personale Enel, si era appurato inoltre che gli impianti elettrici delle abitazioni dei fratelli Sansalone erano alimentati, previo bypass del contatore, all’illuminazione pubblica. L’avvocato Neto, nell’istanza con la quale chiedeva la modifica del titolo custodiale, rilevava come i fatti si prestassero ad una interpretazione diversa rispetto a quella emersa nel corso delle indagini; sotto il profilo cautelare, evidenziava lo stato di incensuratezza del Sansalone e la tenuità dell’episodio suffragato dall’esame tossicologico effettuato sulla sostanza stupefacente. All’esito della camera di consiglio, il gip, aderendo alle argomentazioni offerte dall’avvocato Neto, ha disposto la remissione in libertà dell’imputato, concedendogli gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.