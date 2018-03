Coldiretti Cosenza protagonista alla Terza giornata della manifestazione “Insieme per la solidarietà”

Spezzano della Sila (Cosenza). Coldiretti Cosenza, su invito della Prefettura di Cosenza, ha aderito alla Terza Giornata “Insieme per la solidarietà”, patrocinata dalle Prefetture, dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia che si svolgerà domani 24 settembre a Camigliatello presso il Soggiorno Montano della Marina Militare, nel Comune di Spezzano della Sila. L’obiettivo del Comitato Organizzatore è di far riunire gli aderenti di alcune associazioni che operano nel sociale nella provincia di Cosenza come l’Unione Ciechi e l’UNITALSI per consentire loro di trascorrere momenti di svago presso l’area del Soggiorno Montano della Marina in un clima di divertimento e di spensieratezza. Coldiretti Cosenza sarà presente con alcuni stand di Campagna Amica per promuovere le produzioni tipiche locali (formaggi e salumi) e far degustare ai partecipanti le prelibatezze del grande patrimonio di biodiversità agroalimentare presente nell’altopiano silano. “E’ un invito che abbiamo accolto con grande piacere – ha affermato Francesco Manzari, direttore provinciale di Coldiretti Cosenza – in quanto la mission di Coldiretti, quale forza sociale, la solidarietà verso le categorie più deboli della società rappresenta un valore fondamentale e la nostra partecipazione alla Terza Giornata de “Insieme per la solidarietà” a Camigliatello intende rappresentare un piccolo segno di riconoscenza per quanti sono impegnati quotidianamente nel sostegno al disagio sociale e di vicinanza alle associazioni che come Coldiretti perseguono finalità e obiettivi comuni esaltando con l’unione il principio della solidarietà”.