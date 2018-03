Anassilaos: il programma delle attività di ottobre

Reggio Calabria. Il programma dell’associazione Anassilaos per il mese di ottobre.

Martedì 4 ottobre, ore 18,00, sala San Giorgio al Corso

Presentazione del volume di Rosa Maria Daria Russo “Maniera e Restaurazione Cattolica dopo il Concilio di Trento/Catechesi e devozione nei nuovi valori dell’arte” (Laruffa Editore). Interventi introduttivi a cura di don Antonio Santoro, parroco di San Giorgio al Corso e Stefano Iorfida, presidente dell’Associazione Anassilaos. Relazione della professoressa Maria Antonietta Mamone, docente di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Giovedì 6 ottobre , ore 18,00, Libreria Culture

Invito alla lettura dei classici greci e latini. Ciclo di conferenze affidate al professor Antonino Romeo che analizzerà e commenterà brani celebri tratti dalla Letteratura Greca e Latina (Poesia, teatro,storia, filosofia) che affrontano temi, nonostante il tempo trascorso, di grande attualità. Tema del 3° incontro “Lucano, cantore fragile della libertà”.

Martedì 11 ottobre, ore 18,00, sala San Giorgio al Corso

Incontro sul tema “Canzoni immortali:Lili Marleen”. Il 18 agosto 1941 Radio Belgrado, la stazione tedesca della capitale jugoslava occupata, trasmetteva una canzone che fino a quel momento aveva incontrato l’ostilità del regime nazista e del suo ministro della propaganda per il suo carattere “pacifista”. Il successo tra i soldati tedeschi fu però enorme e nessuno da allora in poi osò più censurare quel motivo che di lì a poco sarebbe divenuto per tutti i combattenti della II Guerra Mondiale un anelito alla pace. “Lili Marleen” si intitolava quella canzone e ad essa, settanta anni dopo, l’Anassilaos dedica un incontro che apre una serie di manifestazioni consacrate alle “canzoni immortali” d’ogni tempo che ancora oggi suscitano emozioni.

Giovedì 13 ottobre, ore 18,00, libreria Culture

Anniversari di poeti e scrittori calabresi. Omaggio al poeta Francesco Tropeano nel Centenario della nascita (1911/1966). Relaziona la professoressa Francesca Neri, studiosa di Letteratura. Letture a cura del Laboratorio dell’Associazione Anassilaos.

Martedì 18 ottobre, ore 18,00, sala San Giorgio al Corso

“Memorie incantate” docufilm diretto da Antonio Ciano. Alla ricerca del mitico legislatore locrese Zaleuco

Giovedì 20 ottobre, ore 18,00, Libreria Culture

5° Centenario della espulsione degli Ebrei da Reggio Calabria (1511/2011). Conversazione del professor Franco Arillotta, docente a contratto in storia e cultura della Calabria presso la Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, membro deputato della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

Martedì 25 ottobre 18,00, sala San Giorgio al Corso

A cura dell’Anassilaos Giovani. Omaggio alla cantautrice britannica Amy Jade Winehouse (Londra, 14 settembre 1983/Londra, 23 luglio 2011) Introduce Tito Tropea, presidente Anassilaos Giovani. Interviene Gabriella Lax, giornalista. Video e testi a cura di Giacomo Marcianò.

Giovedì 27 ottobre, ore 18,00 Libreria Culture

“Ai confini del nuovo regno/Le radici dell’Unità d’Italia nella storia reggina”, di Agazio Trombetta, titolo dell’omonimo volume edito da Iiriti, sarà il tema conduttore della conversazione dello storico reggino, componente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

Sabato 29 ottobre, ore 18,00, sala San Giorgio al Corso

Nell’ambito degli incontri dedicati ai Presidenti della Repubblica Italiana (1946/2011) incontro sulla figura di Giuseppe Saragat, Presidente dal 1964 al 1971. Interviene ilprofessor Tito Lucrezio Rizzo, consigliere Capo Servizio della Presidenza della Repubblica e titolare della cattedra di Storia del Pensiero Giuridico (a cura dell’Anassilaos Giovani)