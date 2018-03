Cosenza. Raccolta differenziata: distribuiti i primi kit, per l’assessore Vizza “è una giornata storica”

Cosenza. Con la distribuzione dei primi kit è partita questa mattina da Donnici la raccolta differenziata. All’avvio ufficiale del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, fortemente voluto dal sindaco Mario Occhiuto che lo ha inserito tra le priorità assolute dell’azione amministrativa, hanno partecipato l’assessore Carmine Vizza, titolare della delega al ciclo dei rifiuti e alla raccolta differenziata, e, per l’azienda “Ecologia Oggi”, cui è affidata la gestione del servizio, il direttore generale Rita Scalise.

“E’ una giornata storica per Cosenza – ha commentato l’assessore Vizza. Una giornata che tiene fede alle nostre promesse. La scelta di partire dalle periferie non è casuale. Vogliamo in questo modo – ha proseguito Vizza – valorizzare il ruolo delle nostre frazioni che possono fare da apripista a questo nuovo modo di concepire il conferimento dei rifiuti che deve far necessariamente affidamento sulla collaborazione dei cittadini”.

La prima fase della differenziata interesserà, dunque, la zona rossa (Donnici, Sant’Ippolito e Borgo Partenope). Qui è cominciata la distribuzione dei kit da parte degli operatori di “Ecologia Oggi” per la raccolta “porta a porta”. Una distribuzione che interesserà ben 2665 famiglie. “Un numero – ha precisato l’assessore Vizza – che abbiamo volutamente ampliato rispetto a quello che inizialmente avevamo concordato in sede di protocollo d’intesa con “Ecologia Oggi” per dare maggiore vigore alla raccolta “porta a porta”.

Gli operatori andranno casa per casa a distribuire alle famiglie i diversi sacchetti della raccolta porta a porta e da lunedì 17, tra una settimana esatta, i cittadini potranno depositarli. Il sacchetto blu dovrà essere utilizzato per la raccolta multimateriale di: bottiglie e contenitori in plastica, scatolette, lattine e contenitori in alluminio, e per altri contenitori in tetra pak (brick per il latte, i succhi, il vino, ecc.). In un sacchetto bianco i cittadini dovranno, invece, riporre tutto ciò che è carta e cartone, tenendo presente, in quest’ultimo caso, che le scatole grandi andranno piegate, legate e riposte ordinatamente di fianco al cassonetto della raccolta indifferenziata. Il sacchetto verde servirà a smaltire il vetro (bottiglie e vetri rotti in pezzatura ridotta). Alle famiglie si sta consegnando anche un sacchetto biodegradabile con una biopattumiera per i rifiuti organici.

Insieme al kit le famiglie stanno ricevendo anche un promemoria con tutte le istruzioni da seguire per effettuare correttamente la separazione e la consegna dei rifiuti nella zona rossa.

Nel promemoria è riportato anche il calendario con l’indicazione degli orari in cui i cittadini possono depositare i rifiuti: l’organico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (dalle ore 7:00 alle 9:00); il multimateriale il giovedì negli stessi orari; il vetro il martedì (stessi orari) e la carta il sabato (sempre dalle 7:00 alle 9:00).

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e dell’assessore Vizza in particolare è quello di far gradualmente scomparire i cassonetti, non appena la raccolta porta a porta entrerà a regime. “Oggi si aggiunge un tassello importante – ha sottolineato l’assessore – al mosaico disegnato dal Sindaco Mario Occhiuto e proteso verso la creazione di una città virtuosa ed ecosostenibile”.

Si è voluto che la distribuzione dei kit prendesse le mosse dalla scuola elementare di Donnici intitolata a “Suor Elena Aiello”, perché dai bambini possano partire quei comportamenti virtuosi in grado di “contagiare” anche le abitudini dei genitori e anche perché i bambini di oggi sono i cittadini del domani.

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale di “Ecologia Oggi” Rita Scalise. “E’ una bella partita quella che ci accingiamo a disputare con la raccolta differenziata – ha detto la Scalise -, ma per far sì che gli obiettivi siano raggiunti è indispensabile la collaborazione di tutti”.

L’Amministrazione comunale ha annunciato anche l’apertura di un eco sportello, con un punto informativo di supporto ai cittadini, presso la sede dell’ex circoscrizione di Donnici Superiore.

Dopo la prima fase avviata nella cosiddetta zona rossa, si passerà alla raccolta stradale intensiva nella zona arancione (area nord est della città nuova, asse di via Popilia) e alla raccolta differenziata stradale estensiva nell’area gialla (centro storico, centro città, zona nord ovest della città e restanti aree non comprese nelle precedenti).

Per ricevere informazioni sulla raccolta differenziata i cittadini avranno a disposizione anche un numero verde (800 400 506) al quale potranno chiamare anche per prenotare la raccolta dei rifiuti ingombranti.