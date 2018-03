Firmate le convenzioni dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga della provincia di Vibo Valentia

Vibo Valentia. Alla presenza dell’assessore al Lavoro e alla Formazione professionale Francescantonio Stillitani, sono state sottoscritte a Vibo Valentia, nella sede del Centro provinciale per l’impiego, le convenzioni per l’utilizzo negli Enti pubblici e privati dei restanti lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga della provincia di Vibo. Gli Enti utilizzatori sono ventidue Comuni, i tribunali, l’Unione sindacale territorio Cisl Vibo Valentia, il Parco naturale regionale delle Serre, la Croce rossa italiana, il Liceo Ginnasio statale M. Morelli, uno studio tecnico e uno medico. “Con la firma delle convenzioni di oggi – ha detto l’assessore Stillitani – si completa la procedura del Piano di utilizzo dei lavoratori in cassa integrazione e in mobilità in deroga nella provincia di Vibo Valentia, che è di fatto la prima ad esaurire il bacino. Nella provincia di Vibo Valentia, infatti, le richieste da parte degli Enti che hanno chiesto di utilizzare i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali sono state superiori al numero effettivo delle unità disponibili. Un dato importante, che lascia intravedere come l’azione di sensibilizzazione, messa in campo dall’assessorato e partita proprio da Vibo Valentia, ha ottenuto ottimi risultati. L’obiettivo – ha continuato Stillitani – è quello che in tutte le altre province gli Enti facciano in modo da azzerare il bacino dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, almeno fino al 31 dicembre 2012”. In Calabria ci sono circa dieci mila lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, con un costo annuo complessivo di duecento milioni di euro, in parte erogati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso un’apposita convenzione firmata proprio nei giorni scorsi, e in parte dalla Regione Calabria grazie ai Fondi comunitari. “Il Piano di utilizzo, messo appunto dai tecnici e dai dirigenti del Dipartimento 10 assieme alla Provincia – ha ribadito Stillitani – vuole rendere attivi tutti i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, partendo dal presupposto, che in un momento di forte crisi economica che sta investendo il nostro Paese e la Calabria in particolare, chi percepisce un sussidio da parte della collettività deve, ove possibile, rendersi utile per essa. Spesso questa possibilità di utilizzare presso le proprie sedi lavoratori percettori degli ammortizzatori sociali è poco conosciuta da parte degli Enti. Proprio per questo motivo abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione presso le istituzioni pubbliche affinchè ne facciano richiesta. Una possibilità che oltre a tenere impegnato il lavoratore e non farlo uscire dal circuito lavorativo da la possibilità agli enti utilizzatori di smaltire, senza alcun costo aggiuntivo, il carico di lavoro, reso ancora più pesante dal blocco delle assunzioni e dai parametri del Patto di stabilità, che di fatto lasciamo pochissimo spazio a nuove assunzioni di personale presso gli Enti pubblici”. Ma per completare definitivamente il quadro per Stillitani è necessario, “allargare la possibilità di utilizzo anche ai privati. Una circostanza quest’ultima – ha aggiunto – che sicuramente darà più possibilità ai lavoratori di essere utilizzati. Infine, Stillitani ha espresso la sua soddisfazione per il prezioso lavoro che stanno svolgendo i Centri per l’impiego provinciali, che di fatto, sotto la nuova spinta stanno curando tutto l’iter procedurale per la stipula delle convenzioni, favorendo nello stesso tempo l’incontro tra la domanda degli Enti che chiedono di utilizzare i lavoratori percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e i lavoratori stessi che si offrono per prestare la loro opera.