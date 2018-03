Lamezia. Omicidio Adelina Bruno: fermato il fidanzato Daniele Gatto

Lamezia Terme (Catanzaro). Prima di percuoterla sul viso con alcune canne, le ha stretto le mani al collo per soffocarla. Sulla base di quanto è stato accertato dagli investigatori, è questo il modo con cui Daniele Gatto, 29 anni, ieri ha tolto la vita alla fidanzata, la 27enne Adelina Bruno, il cui corpo esaanime è stato trovato stamattina sotto un albero di ulivo in località Capizzaglie, nelle campagne isolate che cingono Lamezia Terme. Nei confronti dell’assassino, nel frattempo, è stato disposto un provvedimento di fermo, mentre, ormai da ore, va avanti l’interrogatorio da parte del Procuratore della Repubblica di Lamezia, Salvatore Vitello. Gatto ha confessato di aver avuto un litigio con la ragazza, ha ammesso che entrambi si trovavano nel luogo del ritrovamento del cadavere, ha riferito che i rapporti tra i due erano caratterizzati da dissidi, ma non ha ancora reso piena confessione dell’omicidio. Il giovane, infatti, sostiene con determinazione di averla malmenanta, ma di non essere l’autore dell’assassinio. Come capitava spesso, i due fidanzati erano insieme nella serata di ieri per trascorrere qualche ora in compagnia. Il mancato rientro di Adelina presso la propria abitazione ha preoccupato i genitori che si sono premuniti di allertare gli agenti del commissariato di Polizia dove poi, intorno alle 8 di stamattina, si è presentato lo stesso Gatto, accompagnato dal suo avvocato di fiducia. Negli uffici della Polizia ha fornito, per la prima volta, la ricostruzione deii fatti che sta difendendo tuttora. Un diverbio, le botte e poi sarebbe andato via, lasciandola da sola, e viva, nell’oscurità della notte. Il cadavere della vittima sarà ora esaminato dal medico legale. L’autopsia fornirà indicazioni importanti per stabilire l’ora della morte, mentre gli investigatori continano a ricercare il movente dell’omicidio su cui ancora nulla si sa. Oggi, nel giorno in cui Adelina Bruno, disoccupata come il fidanzato, avrebbe festeggiato il suo ventisettesimo compleanno, il suo corpo senza vita, è stato ritrovato a ridosso di uno sperduto casolare e con il viso completamente trasfigurato dai colpi del proprio carnefice.