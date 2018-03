Nocera Terinese. Atto vandalico nella sede del Circolo PD

Nocera Terinese (Catanzaro). Il Circolo del Partito Democratico di Nocera Terinese è stato oggetto di un atto vandalico. Ignoti si sono introdotti nei locali che ospitano la sede del Circolo distruggendo la bacheca che era stata collocata la settimana scorsa. In una nota diffusa dal Circolo si legge che: “L’atto vandalico ai danni del PD avvenuto giorno 3 novembre 2011 verso le ore 19 coincide con l’intensa attività di opposizione che il circolo sta conducendo sulle tematiche amministrative, Invitiamo dunque tutte le forze dell’ordine e le istituzioni dello stato a vigilare affinchè le prossime elezioni comunali si svolgano in un clima sereno e democratico e soprattutto democratico, non sfuggirà agli occhi più attenti che ad essere colpita sia stata la bacheca del PD, messa in opera pochi giorni fa, che altro non è che un strumento di informazioni per la comunità, a qualcuno, evidentemente, ciò crea fastidio”. I responsabili del Circolo proseguono rivelando che avevano inoltrato la richiesta “ di installare la bacheca oltre un anno e mezzo fa (il 5 maggio 2010) e il sindaco, Luigi Ferlaino, con cavilli e scuse ci ha autorizzato a metterla soltanto il 22 settembre scorso. Anche questo atteggiamento, a nostro avviso, non va verso la direzione di una campagna elettorale serena e soprattutto dove venga garantito pluralismo”. Già il 20 gennaio dello scorso anno fu danneggiata la porta e distrutta la vetrata della precedente sede del Circolo.