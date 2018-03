Caulonia. Pasquale Brizzi è il delegato dei sindaci per il Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino

Caulonia (Reggio Calabria). E’ Pasquale Brizzi il delegato dei sindaci dell’area locridea, da Bovalino a Monasterace, zone montane comprese, in seno al Consiglio del Consorzio di Bonifica Alto Ionio Reggino con sede a Caulonia.

«Ringrazio sentitamente i colleghi per avermi scelto quale loro rappresentante e mi impegno a profondere in questo nuovo incarico l’energia e la determinazione, che accompagnano da sempre la mia attività politico-amministrativa – dichiara Pasquale Brizzi, sindaco di S. Ilario dello Ionio, nominato all’unanimità -. Sarò la voce di tutti i primi cittadini del comprensorio all’interno di questo importante organo deputo alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche di bonifica e alla salvaguardia dell’ambiente e delle acque. Si tratta di un settore vitale per l’economia del nostro territorio e sono convinto che l’ente abbia grandi possibilità di dare il giusto impulso al comparto agricolo».

Brizzi, alla guida dell’amministrazione comunale di S. Ilario dello Ionio dal maggio 2002, già presidente del PIT 21 della Locride, sempre in prima linea nelle battaglie per i cittadini, dalla scuola ai servizi pubblici essenziali, è tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle recenti consultazioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Reggio Calabria; ora l’incarico al Consorzio di Bonifica come rappresentante dei sindaci.