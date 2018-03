Catanzaro. I Circoli Fli ricordano i Caduti di Nassiriya

I Circoli di Futuro e Libertà di Catanzaro (Territoriale Nord; Territoriale Sud; Tematico Pari Opportunità e Tematico GIUSTIZIA) desiderano ricordare i caduti di Nassiriya del 12 novembre 2003 durante la missione Antica Babilonia in Iraq. La memoria dei martiri di Nassiriya deve essere da monito e da sprone a ricordare a tutti quanti noi l’alto sacrificio che purtroppo spesso si paga nel servire lo Stato e la Patria. Il 12 novembre 2003 diciannove valorosi militari e carabinieri italiani e alcuni civili furono trucidati da gruppi di terroristi islamici a Nassiriya. Essi erano in missione di pace in Iraq e svolgevano il delicato compito di sostenere la rinascita della democrazia irachena. L’attacco terroristico avvenne nella base dell’unità multinazionale specializzata appunto per la difesa della pace in Iraq e con lo specifico compito di affiancare la polizia irachena in azioni antisommossa ed antiterroristiche. La morte di quegli Italiani si accompagna, purtroppo, a quella di tante altre vittime, militari e civili di ogni nazionalità, oltre ai moltissimi iracheni, impegnati sullo stesso fronte. A otto anni dall’evento, per non disperdere e vanificare il coraggioso gesto compiuto dai nostri militari e perché le generazioni future possano sempre ricordare il valore della loro missione e la natura del loro sacrificio, Futuro e Libertà, attraverso i suoi Circoli, li vuole ricordare dicendo a loro, alle loro famiglie e ai loro cari: GRAZIE RAGAZZI! Sarete sempre nei nostri cuori e nel cuore del Nostro Paese l’Italia!

LUIGI CIAMBRONE

Resp. Coord. Giustizia FLI Calabria

Antonello IULIANO

Resp. Coord. Territoriale Catanzaro Nord

Domenico TOMAINO

Resp. Coord. Territoriale Catanzaro Sud

Miriam MUSCOLO

Resp. Coord. Pari Opportunità