Crotone. L’IdV aderisce alla manifestazione per la fine del commissariamento all’emergenza rifiuti

Crotone. «L’Italia dei valori di Crotone scende in piazza per difendere il territorio, chiedendo la fine del commissariamento all’emergenza rifiuti e per una gestione pubblica e partecipata del ciclo degli stessi.

Anche noi saremo in piazza il 12 novembre per riportare il momento decisionale per i nostri territori fuori dalle stanze chiuse di un ufficio commissariale o di un Consiglio d’Amministrazione: per le nostre vite dobbiamo decidere noi. Vari governi nazionali e regionali che si sono succeduti in questi 14 anni hanno dichiarato lo stato di emergenza, affidando poteri straordinari e in deroga a numerosi presidenti di regione e prefetti o alti funzionari dello Stato.

L’emergenza rifiuti è stata utilizzata quale ammonimento verso popolazioni, comitati, associazioni e movimenti che si sono battuti e si battono contro il proliferare di inceneritori e discariche. Il messaggio, di chiaro stampo autoritario, è: “se non volete finire coi rifiuti per strada come in Campania, bisogna costruire nuove discariche e inceneritori”. Soluzione, questa, che favorisce solo l’imprenditoria e la ‘ndrangheta e che risulta mortale per i nostri territori e le popolazioni calabresi. Questo ricatto è inaccettabile e va contrastato con ogni mezzo». E’ quanto si legge in una nota del segretario provinciale dell’IdV crotonese, Emilio Candigliota.

IdV Crotone