Il 19 novembre alla Provincia convegno “Il manifesto dei diritti del bambino nato prematuro. Profili medici e giuridici”

Reggio Calabria. Si terrà lunedì 14 novembre alle ore 10:30 presso la Biblioteca della Neonatologia “Aldo Alfarano” sita all’ottavo piano degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione del convegno “Il manifesto dei diritti del bambino nato prematuro. Profili medici e giuridici”. L’importante giornata di studio prevista per il giorno 19 novembre prossimo, presso la sala conferenze del Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, a partire dalle ore 9,00, è una iniziativa promossa dall’associazione per la neonatologia Eracle, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati, della Regione Calabria, della Provincia e del Comune di Reggio Calabria. L’evento gode, inoltre, del patrocinio della SIN, Società Italiana di Neonatologia, e del coordinamento nazionale di neonatologia, Vivere Onlus. Il “Manifesto dei diritti del bambino nato prematuro” è stato approvato dal Senato della Repubblica Italiana il 21 dicembre 2010, la conferenza stampa di presentazione del convegno sul tema, vuole essere occasione per divulgare la conoscenza di questo importante strumento e per preparare alla discussione circa le proposte di attuazione. Proprio per questo motivo, l’appuntamento di giorno 14 novembre sarà occasione per gli operatori della comunicazione che interverranno di conoscere in maniera approfondita la realtà e le dinamiche della Divisione di Neonatologia degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Al termine della conferenza stampa, infatti, i giornalisti presenti, saranno guidati all’interno del reparto di Neonatologia, dal Primario facente funzioni della Divisione omonima, dottoressa Giuseppina Timpani. Vi invitiamo dunque a non perdere questa importante occasione che permetterà di fare reale esperienza delle dinamiche di assistenza offerte, frutto della preziosa sinergia venutasi a creare tra i medici e gli infermieri del reparto con le famiglie e i volontari dell’associazione Eracle.