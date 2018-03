Politiche Sociali. In III Commissione audizione dei rappresentanti del Tavolo Tecnico per il Terzo Settore

Reggio Calabria. Un’interessante audizione quella che la III Commissione Consiliare, “Servizi Sociali e Lavoro”, ha tenuto con alcuni dei componenti del Tavolo Tecnico per il Terzo Settore istituito nelle scorse settimane dal sindaco Demetrio Arena. Alla presenza dei membri dell’organismo municipale, i componenti Vincenzo Trapani Lombardo e Saverio Sergi, in rappresentanza degli altri attori coinvolti nella realizzazione del Tavolo, hanno potuto illustrare i contenuti delle attività che lo stesso sta portando avanti nel settore delle Politiche Sociali. “Una riunione – dichiara il presidente Domenico Marra – ricca di contenuti e di spunti di riflessione, che s’inserisce pienamente nei programmi che la Commissione intende realizzare proprio nell’ambito dei servizi sociali. L’audizione del Tavolo Tecnico – prosegue Marra – ha rappresentato un ulteriore passaggio nel programma stilato dall’organismo che presiedo, il quale ha già avuto modo di registrare gli interventi dei dirigenti, di una delegazione del Terzo Settore, e, nel corso dell’ultimo incontro, appunto, quelli di Trapani Lombardo e Sergi. Tutti gli aspetti sviscerati dai componenti della III Commissione – spiega ancora il presidente – saranno oggetto di un’ulteriore valutazione affinché, nel rispetto del ruolo che compete all’organismo, cioè quello di avanzare proposte sia alla Giunta che al Consiglio, possa essere al più presto redatto un documento che sia la sintesi non solo dell’analisi effettuata sul comparto, ma possa contenere, una volta terminate le audizioni, delle linee guida che possano rendere più efficiente il settore delle Politiche Sociali, nella consapevolezza del ruolo delicato ed importante che esso riveste nel tessuto cittadino”.