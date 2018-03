Regione. Risorse minerarie e geotermiche: interrogazione di De Masi (IdV)

Reggio Calabria. Il presidente del Gruppo di Italia dei Valori, Emilio De Masi, ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al presidente del Consiglio Regionale in ordine alle azioni previste dal Comitato di Indirizzo per l’attuazione del programma previsto dal Protocollo d’Intesa stipulato il 14 luglio 2009 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’energia, Regione Calabria e Dipartimento per le Attività Produttive, per sapere se la Regione ha proceduto a quanto di sua competenza, al fine di “assicurare condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese”; se, in particolare, la Regione Calabria ha proceduto, entro il primo semestre 2011, alla costituzione di un tavolo di confronto istituzionale con province e comuni interessati, allargato al partenariato economico e sociale, così come stabilito dal Comitato d’indirizzo nel crono programma e per sapere inoltre a che punto è il programma avviato dal Comitato d’indirizzo e quali attività sono state svolte per perseguire gli obiettivi previsti per il primo ed il secondo semestre 2011. Al fine di “assicurare condizioni e procedure coordinate per la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie e geotermiche di interesse strategico per il Paese” era attesa la definizione di un “accordo pilota per le procedure di esercizio delle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi” anche mediante la “Costituzione di un tavolo di confronto istituzionale con province e comuni interessati, allargato al partenariato economico e sociale, entro marzo 2011” ma non risulta, allo stato, attuato quanto sopra stabilito.