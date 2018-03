Calcio a 5 femminile. Prima vittoria per il Futsal Lady Macellari

Reggio Calabria. Bella prova, nella seconda giornata di campionato Csi femmnile girone A, per il Futsal Lady Macellari di mister Nino Zumbo che si sono imposte con il punteggio di 2-3, sul campo del S.Veneranda Pavigliana.

Avvio sprint per De Leo & C., che dopo meno di 5 minuti passano in vantaggio con Katia Gualtieri, che sfrutta un’imbucata del capitano De Leo e insacca con precisione. Quest’ultima si rende partecipe anche della seconda rete, quando Maria Iero si fa trovare libera al centro e mette a segno lo 0-2. Sulle ali dell’entusiasmo tocca a Sara Gualtieri siglare il 0-3, chiamata in causa da mister Zumbo per un cambio “volante”: entra e alla prima palla toccata, su corner di De Leo, insacca all’incrocio dei pali.

Incontro chiuso? Nient’affatto. Ultimi 5 minuti di buio per il Futsal Lady, che prima su una ripartenza da corner a favore e poi su un fraseggio sbagliato, regala al S.Venaranda Pavigliana due reti che portano le squadre a fine primo tempo con il punteggio di 2-3.

Strigliata di mister Zumbo nell’intervallo e pronti via, si vede una squadra molto più cattiva e determinata, che sfiora la quarta segnatura, prima con Cicciù, lenta nel calciare a rete, con Iero e ancora con Sara Gualtieri, che sul tiro libero calcia bene, ma il portiere avversario manda sul palo. Partita incanalata e triplice fischio finale, per la gioia delle ragazze di Zumbo.

Primi tre punti quindi per il Futsal Lady, che riscatta subito lo sfortunato esordio di domenica scorsa e si pone tra le protagoniste di questo lungo campèionato.

Da sottolineare le ottime prova di Gangemi e Diano, come di tutta la rosa a disposizione. Ottima cornice di pubblico in quel di Gallina, questo a sottolinare come il movimento del Csi femminile ricopre un ruolo importante nel panorama del pentacalcio reggino.

Si ringraziano gli sponsor e come sempre l’associazione Angeli Bianchi.