Pallavolo: serie C femminile. Pratica Gioiosa archiviata per le ragazze di Asteriti

Crotone. Vittoria dei padroni di casa che si sbarazzano in 70 minuti della pratica Gioiosa Jonica, arrivata a Crotone per cercare punti e sperare in un posto ai playoff. Purtroppo per loro il Crotone vestito da superman dopo un inizio un po’ contratto si scioglie, esegue le indicazioni della panchina e mette la quarta sul 18-18, lasciando al palo le ospiti che assistono inermi allo strapotere del Crotone.

Dopo il primo set vinto mister Asteriti conferma il sestetto, con De Franco e Zappone centrale, Pioli in banda insieme a Pesce mentre la regia di miriam Reale diventa sontuosa quando alza in salto spiazzando il muro avversario, che non riesce a chiudere la palla per le schiacciatrici di banda, dove Silvia Reale dopo un ottimo primo set comincia bene anche il secondo, chiudendo a ben 11 punti il suo score personale.

Il secondo set dura fino a quando il Crotone decide di alzare il ritmo. Doppio vantaggio in tasca, la flessione mentale arriva puntuale, ma ci pensa la panchina con un time out solo di carica psicologica: 8-6 per il Gioiosa sembra che riapra la partita, ma sempre con la battuta di Pioli e con i muri di De Franco si chiudono le ultime velleità degli ospiti, che si ritrovano a subire un break di ben 15-6, chiudendo di fatto il set e la partita.

Mister Asteriti: “Arrivano altri 3 punti contro una buona squadra, stiamo giocando bene e questo mi fa molto piacere. Il fatto di avere al completo tutta la squadra ci fa giocare con più tranquillità, ora dobbiamo archiviare subito il Gioiosa e pensare al Palmi, che ci aspetterà con il coltello tra i denti per ritornare nella lotta per i playoff”.

Pallavolo Crotone

Pallavolo Crotone: Capria, De Franco, Liviera, Pesce, Pioli, Reale M., Reale S, Sghirrapi, Sposato, Zappone, Stasi libero, All. Piero Asteriti

Gioiosa J.: Argirò, Battaglia, Cadacciolo, Caridi, Cilione, Cipolla, Dulciani, Mazzone, Rocca, Lucà libero, All. Piero Latella

Arbitro: Giuseppe Bressi di Soverato e Gabriella Notaro di Lamezia

Crotone – Gioiosa J. 3-0 Progressione set 25-23 25-20 25-18