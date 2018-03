Melicucco. Trovato in possesso di mezzi d’opera taroccati, bracciante agricolo arrestato dai Carabinieri

Melicucco (Reggio Calabria). I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, alle prime luci dell’alba di oggi, a Melicucco, hanno arrestato un bracciante agricolo di 48 anni. L’uomo, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, deve rispondere in concorso con altri complici in corso di identificazione, del riciclaggio di due mini escavatori trovati dai Carabinieri durante una perquisizione all’interno di una sua proprietà.

Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Palmi e condotte dai Carabinieri della Stazione di Melicucco, hanno preso le mosse dal furto di uno dei due mini escavatori avvenuto tra il 9 ed il 10 giugno del 2011 in un cantiere di Montespertoli (FI) ed hanno accertato come a distanza di pochi giorni il miniescavatore Komatsu modello pc 50 mr-2 si trovasse già nella Piana di Gioia Tauro. Per quanto riguarda, invece, il miniescavatore New Holland modello e 18, stante la completa contraffazione del numero di telaio, non è stato possibile al momento risalire al legittimo proprietario.

Le fonti di prova raccolte dagli investigatori, le informazioni fornite dalle case costruttrici e, infine, l’esame elettrolitico sui motori, hanno consentito alla Procura della Repubblica di Palmi di presentare al gip dello stesso Tribunale una “piattaforma” indiziaria puntuale e dettagliata che ha convinto il giudice per le indagini preliminare a emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata questa mattina al bracciante agricolo.

I militari dell’Arma hanno anche eseguito in contemporanea all’arresto, numerose perquisizioni domiciliari in Laureana di Borrello, Nicotera (VV) e Melicucco, nei confronti di alcune persone sospettate di complicità con l’arrestato.