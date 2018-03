Nubifragio a Catanzaro. Scuole chiuse nel quartiere Santo Ianni

Catanzaro. Sono ancora in azione le squadre dei Vigili del fuoco, gli uomini della Protezione Civile ed i volontari che dal pomeriggio di ieri sono impegnati a garantire, per quanto possibile, il ripristino delle condizioni di sicurezza, dopo gli effetti nefasti prodotti a Catanzaro dalle violenti piogge. Nel cuore della notte, è stato recuperato dai Vigili del fuoco il cadavere di Natale Zicchinella, il carrozziere 56enne rimasto sotto le macerie in seguito al crollo di un muro di sostegno sull’officina di cui era titolare. Alla luce dell’esondazione del torrente Colace e delle difficili condizioni in cui versano le strade, ancora colme di fango e detriti, le scuole del quartiere Santo Ianni sono rimaste chiuse nella giornata di oggi. Peraltro, le previsioni meteorologiche indicano possibili precipitazioni anche per le prossime ore, una circostanza, questa, che ha indotto a mantenere lo stato di allerta fino a stasera ed a mantenere operativa l’Unità di crisi predisposta dal sindaco Michele Traversa.