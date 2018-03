Rischio sismico. Sabato esercitazione “Calabria 2011”

Catanzaro. Dopo la giornata odierna, dedicata alla sicurezza nelle scuole tra prove di evacuazione e iniziative di divulgazione della cultura di protezione civile, entra domani nel vivo “Calabria 2011”, la tre giorni di attività dedicata alla pianificazione dell’intervento del sistema nazionale di protezione civile a seguito di un terremoto di forte intensità, in una delle regioni italiane a maggior rischio sismico, caratterizzata anche da rischi indotti, come frane e tsunami, e da una alta vulnerabilità delle reti stradali e ferroviarie, nonché di porti e aeroporti. Nella mattinata di domani infatti si simulerà l’attivazione del Sistema di protezione civile nazionale e territoriale, nonché dei Centri operativi e di coordinamento a livello regionale, provinciale e comunale a seguito di un forte evento sismico: l’attività, che si svolgerà prevalentemente “per posti di comando”, ossia focalizzata su procedure e modalità di comunicazione in emergenza, quando le normali reti di comunicazione possono essere danneggiate o inutilizzabili. L’esercitazione, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e dalla Protezione Civile della Regione Calabria in collaborazione con le prefetture, le province e le strutture operative territoriali e nazionali, si inserisce in un ampio lavoro avviato all’inizio dell’anno sulla pianificazione nazionale e rappresenta un test fondamentale per verificare l’adeguatezza delle procedure già definite e di quelle in via di elaborazione. “Calabria 2011” sarà inoltre l’occasione per testare la risposta operativa delle strutture presenti sul territorio su specifici scenari d’intervento: nella mattinata di domani il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, si recherà a Scilla (ore 9) dove incontrerà una scolaresca per assistere a una prova di interoperabilità. Successivamente, si recherà a Germaneto (ore 10) per incontrare i volontari di protezione civile coinvolti in attività addestrative e visitare la Sala Operativa Regionale. A seguire si sposterà a Marano Marchesato (ore 11), presso l’ex campo sportivo, dove sarà allestita l’area di accoglienza della popolazione. Infine il Capo Dipartimento atterrerà all’aeroporto Sant’Anna di Crotone (ore 12.30), appositamente allestito per assicurare le attività di “entry point” nonché l’evacuazione a scopo medico-sanitario (Aeromedevac). Di qui Gabrielli farà rientro a Roma nel primo pomeriggio, per concludere la seduta del Comitato Operativo della protezione civile dedicata all’esercitazione “Calabria 2011”. Le attività connesse all’esercitazione si concluderanno nella mattinata di domenica 27 novembre, riservata al debriefing sul territorio presso la sede della protezione civile della Regione Calabria a Germaneto. Gli obiettivi del test esercitativo e le attività nelle scuole svoltesi oggi, in coincidenza con la IX Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole sono consultabili sul sito web del Dipartimento www.protezionecivile.gov.it, nei prossimi giorni saranno resi disponibili ulteriori materiali rispetto alle attività in programma.