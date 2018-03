Regione. Liquidati fondi per le aziende sanitarie e ospedaliere

Catanzaro. L’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione nazionale e comunitaria, Giacomo Mancini, comunica che il settore ragioneria ha messo in liquidazione la somma di 271.682.529 euro per l’erogazione alle Aziende sanitarie e ospedaliere della quota del Fondo sanitario regionale a destinazione indistinta, prevista per il mese di novembre 2011. “La Giunta regionale – ha sottolineato l’assessore Mancini – è a lavoro per garantire ai calabresi un servizio sanitario efficiente e l’impegno di queste somme, per incrementare l’attività delle Aziende sanitarie e ospedaliere dell’intero territorio regionale, ne è una ulteriore prova”. L’importo del fondo – informa una nota dell’ufficio stampa della Giunta regionale – è ripartito in due sub-impegni: 226.929.247 euro in favore delle Aziende sanitarie provinciali e 44.753.282 euro in favore delle Aziende ospedaliere. La somma è superiore rispetto a quelle liquidate nei mesi precedenti in quanto comprende il conguaglio di cassa gennaio\ottobre 2011 della quota del Fondo sanitario regionale a destinazione indistinta in favore delle Asp, delle Ao e di Enti del Servizio sanitario regionale.