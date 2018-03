Paola. Giovanni Folino nuovo coordinatore cittadino dei Giovani Udc

Cosenza. “La riorganizzazione del movimento giovanile, sulla provincia di Cosenza, ci sta portando ad una significativa crescita in termini di adesioni e, in vista delle prossime amministrative, è importante radicare, nei centri interessati dal voto per il rinnovo dei consigli comunali, la nostra presenza. In tal senso, ho inteso nominare quale coordinatore delle attività dei Giovani Udc, proprio nella città di San Francesco, il dirigente regionale Giovanni Folino”. E’ quanto comunicato, attraverso una nota stampa, dal coordinatore provinciale dei Giovani dell’Udc di Cosenza, Andrea Bruni. “Le nuove adesioni che stiamo registrando su Paola, anche e soprattutto in proiezione delle elezioni amministrative e del rafforzamento del nostro progetto nei vari ambiti territoriali della provincia, ci hanno indotto ad indicare, nell’amico Giovanni Folino, la persona giusta per gestire una delicata fase di transizione e di mutamento, che ci sta vedendo protagonisti e che richiede, comunque, senso di responsabilità ed oculatezza nelle decisioni e nella gestione. La nomina dell’attuale responsabile regionale della comunicazione – prosegue Andrea Bruni – sta a rappresentare, altresì, quella che è la mia personale attenzione verso le vicende paolane e l’importanza che potrebbe rivestire, nell’organizzazione interna al Partito, una concreta presenza giovanile in una delle maggiori città della provincia. Sono certo, pertanto, che Giovanni, come già dimostrato nella sua veste di commissario provinciale dei Giovani Udc di Crotone (scelta maturata in un momento assai delicato e superato con ottimi risultati), saprà farsi portavoce delle istanze delle ragazze e dei ragazzi che credono nel progetto tracciato da Pier Ferdinando Casini e saprà ritagliare, per il giovanile paolano, uno spazio di primo piano nello scacchiere politico. Oggi, più di ieri, si sente infatti il bisogno e la necessità, da parte delle nuove generazioni, di mettersi in gioco e di contribuire, ponderatamente e con impegno, a riconsegnare, alla politica ed alle Istituzioni, quell’immagine e quel ruolo di centralità che gli spetta, pur sapendo che addivenire a ciò non è assolutamente facile: sfiducia e distacco la fanno da padrona. Noi, ad ogni modo, intendiamo seguire un percorso ormai tracciato, che si sta rivelando essere quello giusto ed in cui crediamo fortemente. Un percorso di cui i giovani paolani devono fare parte. Formulo a Giovanni Folino, dunque, i miei auguri di buon lavoro e sottolineo, già da ora – le conclusioni di Bruni – la vicinanza ed il sostegno, mio personale e di tutto il movimento provinciale, ai Giovani Udc della città di Paola”.