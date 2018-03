Il secondo sabato di ogni mese “A porte A-Per-Te” alla chiesa della Cattolica dei Greci

Reggio Calabria. “A porte A-Per-Te”. Questo è il messaggio chiave o, detto impropriamente, il titolo della nuova iniziativa che propone la parrocchia protopapale di Santa Maria Assunta della Cattolica, insieme ad Attendiamoci, alla pastorale giovanile della diocesi e all’Ufficio diocesano Educazione Scuola Università. Un’occasione diversa di incontro. Un momento per dare alle notti, o almeno ad una al mese, una possibilità in più. Un sabato oltre i soliti sabati al centro della città e del via vai giovanile. La chiesa di Santa Maria Assunta della Cattolica terrà le porte aperte il secondo sabato di ogni mese. Le attività prevedono diverse tappe nel corso della serata. Il tutto avrà inizio dalle 18:30 con “In Comunione con Te” in cui verrà celebrata la S. Messa Vespertina; alle 19:30, come di consueto per tutta la comunità cristiana, ci saranno i Vespri Solenni; alle 20:20, invece si potrà vivere un’intensa mezz’ora “Tra le Braccia di Maria Regina della Pace”. Dalle 21:00 fino alle 22:00 è previsto un momento di adorazione silenziosa cui seguiranno immagini e musiche dello Spirito in “Contemplazione della Bellezza”. Alle 23:30 l’ufficio delle letture, seguito dal momento conclusivo in Preghiera al Crocifisso. Un intero sabato, dunque, all’insegna dell’incontro con Cristo. Un intero sabato lontano dalla frenesia del tram tram quotidiano che ci insegue ogni settimana. Un intero sabato rivolto a giovani e meno giovani da poter vivere in alternativa alle solite e sterili serate nei locali sprecando tempo. Un sabato che diventa occasione per fare un po’ di silenzio nella nostra vita, per fare verifica di quanto portato a termine nelle nostre giornate sino ad oggi vissute e per capire quanto ancora il Signore ci chiama singolarmente e come comunità a vivere nel Suo nome nella nostra vita. Appuntamento quindi dal 12 novembre ogni secondo sabato del mese A porte A-Per-Te a tutti dalle 18:30 all’1:00!