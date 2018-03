“Concetto Arte” la mostra collettiva in scena all’Università Dante Alighieri

Reggio Calabria. Da un’idea si Giuseppe Lamanna nasce Concetto Arte. E’ il titolo di questa collettiva ma è anche il nome che alcuni artisti e professionisti hanno scelto per un gruppo di lavoro che fa della riflessione e della riacquisizione della consapevolezza artistica la sua cifra.

Concetto Arte vuole essere un polo aggregante e aperto alla condivisione delle diverse esperienze artistiche ed estetiche su suolo reggino, e non solo.

E’ ormai convinzione diffusa che lo studio dei linguaggi artistici faciliti lo sviluppo di alcune principali forme di conoscenza e metta in atto specifici processi di apprendimento. Si fa sempre più urgente la ricerca di fondamenti che riscoprano nel nuovo intreccio di culture l’identità perduta. L’immagine e i significati sono fonte inesauribile delle diverse culture, esse rappresentano con il loro precipuo linguaggio ciò che della cultura non morirà mai.

E’ importante oggi sfidare le leggi del pensiero noto, imprimere impulsi e anticipare le forme del pensiero, consapevoli che il bello non è un’inutile orpello ma un indice metafisico attraverso cui rintracciare l’intimo significato delle cose.

Concetto Arte

Luce, essenza del colore

Mostra collettiva

19 dicembre 2011

dalle ore 17:00alle ore 19:00

Università per stranieri Dante Alighieri

Reggio Calabria. Via del Torrione, 95

A cura dell’architetto Demetrio Serranò

e con la collaborazione di Sergio morabito

Artisti in mostra:

Giuseppe Lamanna

Irene Sitibondo

Kreszenzia Gehrer

Mariella Ciancia

Tina Nicolò

foto d’archivio