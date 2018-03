Sanità. Grilletti (Ugl): “La Regione affronti con determinazione il problema dei contratti a tempo determinato che stanno per scadere”

Reggio Calabria. A fine anno scadranno molti contratti dei lavoratori a tempo determinato del comparto Sanità, questa organizzazione sindacale auspica che la Regione Calabria, a partire dal Presidente Scopelliti, saprà affrontare con determinazione e senza tentennamenti il problema. Il lavoro che questi operatori svolgono per garantire il migliore funzionamento delle strutture sanitarie non può non essere tenuto in debita considerazione, tenendo anche conto che molto spesso si tratta di specialisti e professionalità delle quali non si può fare a meno per offrire ai cittadini calabresi una sanità che sia sempre più d’eccellenza. La necessità di mantenere – congiuntamente agli altri aspetti che, insieme, costituiscono e garantiscono lo stato sociale – livelli adeguati di tutela dello stato di salute attraverso un Servizio Sanitario Regionale “equo” e “solidale”, ci appare oggi, ancora e più che mai, un obiettivo irrinunciabile per la nostra regione, il cui raggiungimento passa anche attraverso il rispetto e la valorizzazione del lavoro dei precari che tutti i giorni e tutte le notti rispondono alle domande ed ai bisogni dei cittadini.

Raffaele Grilletti – Segretario Provinciale UGL Sanità