A Gambarie arriva la prima neve: Natale sugli sci?

Santo Stefano d’Aspromonte (Reggio Calabria). E’ arrivata, con perfetto tempismo, la prima neve a imbiancare Gambarie. Circa 15 i centimetri rilevati in piazza Mangeruca, buoni per far sperare in un’apertura nel week end di Natale degli impianti di risalita. Storicamente, negli ultimi anni, quasi mai la neve era arrivata in tempo per le festività natalizie, mentre per questa coda di 2011 sembrerebbe promettente la situazione per gli appassionati della montagna e dello sci.

In Calabria. La situazione neve promette bene anche negli altri rilievi della regione. Continua a nevicare sulla Sila cosentina, con le stazioni sciistiche di Camigliatello e Lorica che possono contare su oltre 30 centimetri di neve. Maggiore innevamento, ben oltre 50 centimetri sulle cime di Botte Donato e Montenero.