Anche dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici via libera alla costruzione dei quattro nuovi ospedali di Vibo, Piana di Gioia Tauro, Sibaritide e Catanzaro

Catanzaro. Le procedure adottate dalla Regione Calabra relative alla convenzione stipulata con Infrastrutture Lombarde per la realizzazione dei 4 presidi ospedalieri di Vibo Valentia, Piana di Gioia Tauro, Sibaritide e Catanzaro l’Autorità sono regolari. E’ stato il presidente della Regione Giuseppe Scopelliti – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta regionale – a dare la notizia nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro. Il Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha infatti deliberato, tra l’altro, che la “Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e la Regione Lombardia possa essere ricondotta agli accordi tra pubbliche amministrazioni, stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/90 e che le attività svolte dalla società Infrastrutture Lombarde s.p.a. siano coerenti con il suo ruolo di società in house della Regione Lombardia”. La deliberazione dell’Avcp nell’adunanza del 14 dicembre fa seguito alla lettera dell’Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato che lo scorso 13 ottobre aveva “inteso ribadire la validità dei precetti concorrenziali espressi”. Nella missiva inviata alla Regione Calabria, firmata dal presidente Antonio Catricalà, si prendeva atto delle considerazioni e delle argomentazioni della Regione Calabria che “appaiono mettere in rilievo il carattere non remunerativo, nel caso specifico, dell’affidamento a I.L. il quale comporta un mero ristoro delle spese sostenute da quest’ultima, nell’ambito di un accordo tra amministrazioni consentito dalla legge 241/90”. Nel corso della conferenza stampa il presidente Scopelliti, al tavolo con il dirigente generale Giovanni Laganà, ha sottolineato che “La Regione Calabria si è vista riconoscere dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e precedentemente dall’Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato la regolarità e la trasparenza delle procedure adottate”.