Cosenza. Il sindaco Occhiuto accoglie con favore la proposta di Pietro Mancini di intitolare una strada a Oriana Fallaci

Cosenza. “Ringrazio Pietro Mancini, già primo cittadino di Cosenza, per la proposta che ha avanzato riguardo all’intitolazione di una strada alla scrittrice e giornalista Oriana Fallaci nonché ad altre personalità meritevoli di attenzione”. E’ quanto afferma il sindaco Mario Occhiuto in risposta a una lettera aperta dell’ex amministratore. “Apprezzo questa forma di collaborazione – dichiara Occhiuto – Le idee all’insegna della cittadinanza attiva sono sempre ben accette. Abbiamo un elenco di nomi che la Commissione toponomastica del Consiglio comunale valuterà in previsione di nuove intitolazioni. Certamente, la lista di Pietro Mancini sarà tenuta nella giusta considerazione”.