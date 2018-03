Andrea Cuzzocrea rieletto presidente Ance Reggio Calabria. L’assessore Caridi: “Premiato il suo impegno a favore del sistema imprenditoriale edile”

Catanzaro. L’assessore regionale alle Attività Produttive Antonio Caridi esprime le sue congratulazioni all’ingegner Andrea Cuzzocrea, rieletto all’unanimità alla presidenza dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Reggio Calabria per il triennio 2012-2014: “Un incarico di prestigio che certamente premia l’impegno profuso negli anni per realizzare azioni concrete in favore del sistema imprenditoriale edile, soprattutto in un particolare periodo di difficoltà vissuto dal settore. La forte crisi economica e la delicatezza del momento danno una connotazione ancora più significativa alla conferma dell’ingegner Cuzzocrea quale guida dei costruttori reggini che ne hanno riconosciuto la passione e la determinazione spese nella tutela dell’Associazione”. Secondo l’assessore Caridi: “Il presidente Cuzzocrea riassume in sé quelle capacità professionali ed imprenditoriali, non disgiunte da rilevanti qualità umane, che servono per un rilancio del settore e per la crescita del sistema produttivo calabrese”. Caridi esprime altresì: “Il proprio compiacimento e l’augurio di un proficuo lavoro all’intero gruppo dirigenziale, manifestando piena disponibilità in ordine ad eventuali forme di collaborazione che possano consentire il superamento di questa fase difficile”. In conclusione l’assessore esterna il convincimento: “che si può puntare alla ripresa economica e produttiva che riesca rendere competitive le aziende calabresi in un contesto nazionale ed internazionale.