Un uomo è morto in un incidente stradale sulla Ss 106 tra Bianco e Africo

Bianco (Reggio Calabria). Un uomo, di cui non è stata ancora fornita l’identità, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 106 jonica tra Bianco ed Africo. Due le automobili che si sono scontrate frontalmente. Il traffico nel tratto della strada statale interessato dall’incidente è stato momentaneamente interrotto in entrambe le direzioni. Sul luogo sono giunti i sanitari del 118, gli uomini delle forze dell’ordine e il personale Anas.