Criminalità nel Cosentino: rafforzato il controllo del territorio

Cosenza. Si è svolto oggi presso la Prefettura di Cosenza un vertice del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una riunione cui hanno preso parte, oltre al Prefetto Raffaele Cannizzaro, il procuratore della Repubblica, Dario Granieri, il presidente dell’Amministrazione provinciale Mario Oliverio, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ed i responsabili territoriali delle forze dell’ordine. ”L’incontro – si legge in una nota della Prefettura – ha avuto come principale tematica, l’analisi dell’ordine e sicurezza pubblica nel territorio del capoluogo a seguito degli episodi criminali recentemente verificatisi. In tale contesto il Comitato ha proceduto ad una compiuta analisi della fenomenologia registrata ed è emersa, comunque, la sostanziale tenuta del dispositivo di sicurezza in atto, che ha prodotto, in generale, un abbattimento del numero dei reati, soprattutto di carattere predatorio, rafforzando, nel contempo, la percezione di sicurezza nella cittadinanza”. ”Ciò non di meno, d’intesa con gli Enti locali rappresentati, il Comitato – termina la nota – ha adottato misure di rafforzamento dei sistemi di controllo territoriale al fine di rendere più efficace l’azione di prevenzione generale nell’ambito urbano”.