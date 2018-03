Lamezia. Giovane arrestato dal Commissariato: in auto una pistola clandestina e cocaina

Lamezia Terme (Catanzaro). Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Lamezia Terme, a seguito di attività info-investigativa condotta nell’ambito di servizi finalizzati alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha proceduto al controllo di un’autovettura condotta da Giuseppe Agresta, 24enne lametino, incensurato.

Nel corso dell’operazione di polizia giudiziaria, gli agenti hanno rinvenuto, ben occultata all’interno del contenitore della batteria dell’auto, una pistola semiautomatica cal.7,65 con matricola abrasa con un caricatore contenente 4 cartucce marca MFS. Inoltre, nascosta in un’intercapedine amovibile della portiera anteriore del lato passeggero, i poliziotti hanno anche trovato un ingente quantitativo di droga, 150 grammi circa di cocaina purissima contenuta, sottovuoto, in una busta di plastica trasparente.

Gli agenti hanno quindi tratto in arresto il giovane per i reati di porto e detenzione di arma clandestina, con relativo munizionamento, e ricettazione della stessa nonché per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Lamezia Terme a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.