Cosenza. Coordinamento precari Asp a Talarico e ai capigruppo dell’opposizione in Consiglio regionale: “Intervenite voi, oggi decidiamo se fare sciopero”

Cosenza. Il Coordinamento dei precari ex art. 296/06 in servizio presso l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza chiede un intervento del presidente del Consiglio regionale, Talarico e dei capigruppo di minoranza Principe, Guccione, Aiello, Loiero per la annosa situazione createsi negli anni passati e che oggi vede a rischio il loro posto di lavoro. Abbiamo rivolto un appello al presidente Scopelliti in difesa dei 439 precari in servizio e delle loro famiglie affinchè si sani la posizione. Per farlo bisogna rispettare la legge e modificare anzi integrare, la n. 1/2009, nella parte in cui è stata dichiarata illegittima. Chiediamo che si scriva che quanti erano in possesso dei titoli di cui alla 296/06 e 244/07 alla data del 31 dicembre 2008 e quanti erano in servizio all’epoca siano stabilizzati previa selezione. Per quanti ancora non sono in servizio è necessario scrivere che ogni operazione di assunzione sarà rimandata allla fine del piano di rientro e del commissariamento Ci rivolgiamo a tutti, perchè non apparteniamo a nessuno, ma solo ai nostri figli e alle nostre famiglie. Oggi stesso decideremo se attuare lo sciopero del 23 gennaio, dalle 10 alle 12 e, in assenza di segnali politici da maggioranza ed opposizione, proseguiremo con la nostra battaglia.

Coordinamento precari Asp di Cosenza