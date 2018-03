I consiglieri provinciali di maggioranza: “Gravissimo l’atteggiamento tenuto sabato da un assessore durante un incontro a Palazzo Foti”

Di seguito il comunicato dei consiglieri provinciali dei gruppi Pdl, Lista Scopelliti, Udc, Sud e Popolari Liberali.

“Riteniamo gravissimo l’atteggiamento tenuto da un Assessore provinciale lo scorso sabato durante un incontro che si è svolto a Palazzo Foti. Alla presentazione di una pubblicazione, infatti, alcuni operatori dell’informazione insieme a particolari esponenti politici hanno più volte attaccato frontalmente la città di Reggio Calabria e il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti con affermazioni offensive e del tutto fuori luogo. Addirittura c’è stato chi ha dichiarato che “Questo nuovo corso è un misto tra il peggio della vecchia politica, l’illusione del nuovo e il fascismo nell’esercizio del potere”. Si tratta di parole inaccettabili, con l’aggravante che tra gli autorevoli relatori vi erano non solo persone di dubbia moralità, ma anche soggetti completamente avulsi dal territorio e quindi non informati sugli sforzi che il centrodestra in Calabria, a tutti i livelli di governo, sta mettendo in campo per portare avanti il cambiamento in discontinuità con un passato che, come è sotto gli occhi di tutti, ha frenato lo sviluppo del territorio. Ciò premesso, è gravissimo che un autorevole esponente della Giunta provinciale di centrodestra sia rimasto in silenzio di fronte a gravi illazioni e ad affermazioni su fatti già all’attenzione degli organi competenti, ignorando completamente la maggioranza di cui fa parte e, di fatto, smentendo la linea politica portata avanti dalla Giunta provinciale guidata dal Presidente Raffa che lavora con la fiducia dei gruppi consiliari di maggioranza. Per questo riteniamo che l’Assessore in questione debba chiarire immediatamente la propria posizione oppure valutare seriamente l’ipotesi di dimettersi, in quanto non più in linea con le idee di chi, al contrario suo, ha ricevuto dagli elettori i consensi necessari per amministrare. Al contempo, chiediamo una chiara e autorevole presa di posizione sulla vicenda da parte del Presidente Raffa, perché per portare avanti l’azione politica che sta producendo effetti importanti è necessaria compattezza del gruppo e unità d’intenti. E non sarà di certo chi ha fatto del trasformismo la propria ragione di vita a minare il processo di crescita della nostra provincia”.