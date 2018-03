Intimidazione don Ennio Stamile. Pietro De Seta: “La città di Cetraro non può rimanere immobile”

Cetraro (Cosenza). Anch’io voglio esprimere con grande solidarietà il vile attacco ad una persona buona, onesta e grande sacerdote di tutti. Il coraggio a non mollare aiuta a camminare a testa alta chi è orgoglioso di raccontare questa terra che ogni tanto produce mali oscuri minando la tranquillità di un territorio già duramente colpito per varie ragioni che non sto qui ad elencare. La Città di Cetraro (a cui io appartengo anche come ambasciatore della cultura nel mondo) e l’intera fascia costiera non possono rimanere immobili. E’ vero esiste una delinquenza che sta pian piano risalendo la china, ma bisogna subito fermarla attraverso una sana ricetta che mira al raggiungimento di una cultura vera. Le amministrazioni da tempo fanno la loro parte, le forze dell’ordine pure, ma dobbiamo essere soprattutto noi vere sentinelle pronti a scattare al primo allarme di sofferenza per questa società chiamata Sud.

Pietro De Seta