Bene confiscato alla ‘ndrangheta assegnato all’Agedi

Reggio Calabria. Un immobile confiscato alla ‘ndrangheta e ubicato in contrada Cugliari a San Gregorio sarà affidato all’associazione reggina Agedi (Genitori di bambini e adulti disabili). Lunedì 6 febbraio alle 10 è in programma la cerimonia cui prenderà parte, tra gli altri, Giuseppe Caruso, direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’appartamento, di 126 metri quadri, fu confiscato nel 2007. L’Agedi, impegnata nell’assistenza sociale e sociosanitaria, oltre che nella formazione e nella tutela dei diritti civili, attuerà un progetto a sfondo sociale in favore di persone diversamente abili.