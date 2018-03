Crotone. Lunedì dibattito sul Mezzogiorno organizzato dal Gruppo regionale del PD

Crotone. “Idee per il Mezzogiorno e per la Calabria”. Su questa impegnativa traccia di stringente attualità nel dibattito politico nazionale, lunedì 6 febbraio – con inizio alle ore 17.00 presso l’Hotel “Lido degli Scogli” a Crotone – il Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ha organizzato un confronto/dibattito. A presiedere e ad introdurrei lavori, sarà il consigliere regionale Francesco Sulla, membro dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa calabrese. Seguiranno gli interventi dell’avvocato Peppino Vallone, sindaco di Crotone; di Ubaldo Schifino, capogruppo del Pd nel Consiglio provinciale di Crotone; degli onorevoli Doris Lo Moro, Marco Minniti e Nicodemo Oliverio. Parteciperanno consiglieri regionali, amministratori comunali ed esponenti delle forze sociali, economiche e culturali. Chiuderà il dibattito il capogruppo del Pd alla Regione, onorevole Sandro Principe. “Per il Pd nel Paese si è aperta una fase del tutto inedita in cui, nonostante le difficoltà – ha commentato il consigliere regionale Sulla – i dirigenti nazionali stanno tenendo un comportamento di responsabilità istituzionale assai prezioso per la difesa degli interessi generali”. Ad avviso di Sulla: “Il Mezzogiorno, su cui faremo degli approfondimenti lunedì pomeriggio, proprio in un’area come Crotone e la sua provincia che presentano decine di emergenze sociali che attendono di essere adeguatamente fronteggiate, costituisce anche per il Governo Monti la prova del fuoco. Perché – conclude l’esponente del Pd – oggi come forse mai, è vera la riflessione secondo cui il Paese si salva se si salva l’Italia del Sud”