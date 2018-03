Vibo. Contrabbando di sigarette e tabacco sfuso: una denuncia

Vibo Valentia. Ancora un servizio anticontrabbando portato a termine dagli uomini della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia. I militari della Stazione di Vibo Marina hanno infatti intercettato un ingente carico di tabacco estero importato illegalmente sul territorio nazionale e che, in poche ore, sarebbe stato venduto in tutta la zona costiera della provincia. In particolare gli uomini dell’Arma, non nuovi a simili attività, hanno fermato un furgone condotto da I.D., cittadino bulgaro da tempo residente a Pizzo, che stava transitando nella zona di Colamaio. I militari dell’Arma, notatolo, gli hanno immediatamente intimato l’alt ed avviato una minuziosa perquisizione del veicolo, nel corso della qual sono stati rinvenuti, dentro alcuni borsoni, 80 pacchetti di sigarette di contrabbando e 2,5 chilogrammi di tabacco sfuso. Un piccolo capitale che, smerciato illegalmente, avrebbe consentito un ottimo guadagno. Immediato il sequestro dell’intero carico e la sua denuncia con l’accusa di introduzione nello Stato di tabacco lavorato estero di contrabbando. I continui controlli dell’Arma in tutto il territorio continuano quindi a portare ottimi frutti nel contrasto di tutti i fenomeni criminali.