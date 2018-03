Bivongi. Condannati i due minorenni arrestati a dicembre dai Carabinieri per estorsione

Bivongi (Reggio Calabria). Il 10 dicembre 2011, verso le 11 della sera, a Bivongi, i Carabinieri della Stazione di Stilo, comandata dal maresciallo ordinario Salvatore Mesiti, unitamente a quelli dell’aliquota operativa della Compagnia di Roccella Jonica, comandata dal tenente Diego Ruocco, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di estorsione:

– Rocco Nisticò, di 21 anni.

– un minorenne, di 15 anni

– un altro minorenne, di 17 anni

I tre giovanissimi sono stati fermati nei pressi del campo sportivo di Bivongi mentre erano intenti a recuperare la busta contenente il denaro richiesto con una lettera estorsiva. In particolare nella tarda serata precedente avevano fatto recapitare una lettera vergata a mano in cui si richiedeva il pagamento di una “quota” di alcune centinaia di euro, pena l’incolumità dei familiari di un esercente della Valle dello Stilaro a cui avevano indirizzato la “richiesta”. I militari della stazione di Stilo, avuta notizia della missiva estorsiva, unitamente ai militari dell’aliquota operativa della compagnia di Roccella Jonica hanno organizzato un classico servizio di appiattamento nel luogo della dazione che ha consentito dopo diverse ore passate al freddo, di bloccare i tre malfattori nel momento del recupero della busta contenente la somma estorta. Dalla successiva perquisizione del veicolo utilizzato dai giovani per raggiungere il luogo, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 2 passamontagna, 1 pistola giocattolo, 4 paia di guanti in lattice.

Data comunicazione alla Procura di Locri e a quella presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, i tre sono stati portati in carcere, il maggiorenne a Locri e i due minorenni presso il Centro di prima accoglienza di Reggio Calabria.

L’attività investigativa è stata pienamente sposata dalle Procure interessate ed il primo esito si è avuto il 2 marzo 2012 con la condanna dei due minori a 3 anni e 10 mesi di reclusione ed euro ottocento di multa ciascuno, da parte del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Dott. Roberto di Bella. Il pm presso la Procura per i minorenni di Reggio Calabria, dott.ssa Francesca Stilla, in piena collaborazione con la polizia giudiziaria, esaminati gli atti, concordando pienamente con l’attività investigativa posta in essere da parte dei militari della Stazione di Stilo e del Nucleo operativo della Compagnia di Roccella Jonica, ha richiesto la condanna dei due minori arrestati che, pur avvalendosi del rito abbreviato e nonostante la diminuzione della pena data la minore età sono stati condannati ad una pena severa, tenuto conto anche che i due la espieranno all’interno dell’istituto penitenziario minorile di Catanzaro.

La sentenza è stata pronunciata a meno di tre mesi dall’episodio estorsivo, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri ed all’impegno della Procura per i minorenni di Reggio Calabria, fornendo una risposta celere ad un vile atto avvenuto nella piccola comunità dello Stilaro.

La vicenda fornisce un motivo di fiducia nelle istituzioni; Carabinieri e Magistratura hanno operato celermente, individuando gli autori del reato e punendoli in tempi rapidi.

La vicenda costituisce una buona occasione di riflessione per tutti i cittadini che possono registrare il buon funzionamento delle istituzioni al servizio del bene comune, una risposta celere con l’arresto prima e la condanna poi dei malfattori fornisce indubbia fiducia ai commercianti che sono chiamati a denunciare gli episodi di minacce ed estorsioni, ai cittadini onesti che non devono sottostare ai soprusi di una minoranza di malviventi.

Le amministrazioni locali e numerosi cittadini della vallata dello Stilaro si sono rivolti ai Carabinieri di Stilo esprimendo il proprio compiacimento per l’attività svolta dall’Arma e per far giungere parole di elogio alla Magistratura competente.