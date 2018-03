Regione. Aiello, De Masi e Maiolo abbandonano i lavori della VI Commissione: “Allibiti dall’arroganza della maggioranza”

Reggio Calabria. “Nostro malgrado, per la prima volta, abbiamo dovuto abbandonare i lavori della sesta Commissione in quanto, sulla discussione della legge “Testo unico in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo”, pur avendo già dalla seduta del 29 febbraio scorso chiesto il confronto con la Giunta regionale, oggi la maggioranza non ha inteso aderire a questa richiesta, procedendo autonomamente alla discussione del testo”. E’ quanto dichiarano i consiglieri regionali Ferdinando Aiello (Gruppo Misto), Emilio De Masi (capogruppo Idv) e Mario Maiolo (Pd) che aggiungono: “Siamo allibiti per il livello di arroganza e di insensibilità istituzionale e politica con cui la maggioranza ha deciso di procedere alla discussione di una legge che riteniamo importante al punto che avevamo presentato nostri emendamenti migliorativi e con lo spirito costruttivo di pervenire ad un testo utile ed efficace. La nostra posizione, per nulla strumentale – essendoci astenuti, come invece avremmo potuto ben fare, dal richiedere larghe e utili audizioni – si è limitata nel richiedere il confronto con la sola Giunta per avere la stessa adottato una delibera molto significativa anche nella prospettiva finanziaria con cui si approva il Piano delle attività della Fondazione ‘Calabresi nel mondo’ in contrasto con alcune previsioni contenute nella proposta di legge. A questo punto, a nessuno della maggioranza, né tanto meno al presidente Scopelliti, sia più consentito affermare che la minoranza non vuole confrontarsi costruttivamente sui problemi che interessano i calabresi”. I lavori della sesta Commissione sono ancora in corso.