Isola Capo Rizzuto. I Carabinieri scoprono carico di rame, denunciati tre cutresi

Isola Capo Rizzuto (Crotone). Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Isola di Capo Rizzuto, nel corso di apposito servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura BMW con a bordo tre uomini originari di Cutro, intenti a percorrere una via secondaria in località Sant’Andrea.

Perquisendo l’autovettura i militari, all’interno del bagagliaio, hanno scoperto la presenza di tre casse piene di cavi in rame per un peso complessivo di circa 90 chilogrammi corrispondenti a migliaia di metri di lunghezza oltre ad altri 100 metri di fune in acciaio del tipo utilizzato per agganciare il cavo alle palificazioni in legno.

I tre soggetti sono dunque stati condotti in caserma ove non hanno saputo indicare la provenienza del rame. A quel punto è stata contattata la società TELECOM s.p.A. che attraverso un proprio tecnico ha identificato nel bottino appena recuperato i propri cavi telefonici oggetto di diversi furti negli ultimi giorni nel comprensorio isolitano.

I tre uomini, C.L., 40enne e D.M., 44enne, entrambi muratori e M.F. autotrasportatore 32enne, tutti ampiamente noti alle forze dell’ordine sono stati, pertanto, denunciati a piede libero per ricettazione.

Anche questo risultato va ricondotto al costante e diuturno controllo del territorio che la Compagnia di Crotone, Comandata dal Capitano Antonio Mancini, ha posto in essere al fine di eliminare alla base ogni attività illecita quale ad esempio quella legata ai furti ed al successivo riciclaggio del rame che sta diventando ogni giorno sempre più aggressivo e problematico.