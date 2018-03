Sindaco assente: la maggioranza decide di rinviare i lavori del Consiglio comunale

Reggio Calabria. In occasione del prossimo Consiglio comunale, convocato per domani 20 e mercoledì 21, la maggioranza consiliare a palazzo San Giorgio, dopo un confronto fra tutti i gruppi consiliari, ha deciso unanimemente di rinviare i lavori vista la contemporanea assenza del Sindaco Arena, fuori sede per impegni istituzionali. La scelta, ponderata, della maggioranza consiliare non vuole rappresentare una mancanza di volontà nel partecipare ai lavori consiliari, piuttosto una decisione dovuta al forte senso delle istituzioni che anima da sempre i consiglieri comunali, che in un momento politico delicato, non ritengono opportuno avviare e condurre i lavori del Civico Consesso senza la presenza del massimo rappresentante cittadino.

Beniamino Scarfone (Pdl), Michele Raso (Lista Scopelliti), Bruno Bagnato (Udc), Nicola Paris (Reggio Futura), Massimo Ripepi (Pace), Francesco Plateroti (Sud), Rocco La Scala (PRI), Emiliano Imbalzano (Popolari e Liberali)