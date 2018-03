Tropea. “La Piazza” diventa maggiorenne

Tropea (Vibo Valentia). Non capita tutti i giorni dover ricordare le “primavere” di un giornale di frontiera.

Credo che la ricorrenza dei 18 anni del mensile “La Piazza” di Tropea merita un’appendice di tutto rispetto non fosse altro perché la gloriosa testata diretta da Saverio Ciccarelli (foto) ha contribuito, ed in maniera notevole, a fare La storia di Tropea, una grande realtà del turismo internazionale.

Soltanto sfogliando le edizioni è possibile capire quanto abbia influito la sua presenza sulla vita di un territorio che è stato protagonista di grandi scelte sociali che la politica, spesso, non ha aiutato a rendere determinanti sul piano dello sviluppo più complessivo.

“La Piazza” ha avuto, però, il grande merito di avvicinare i cittadini ai problemi della città, utilizzando un senso dell’approccio che è risultato positivo nella crescita del fertile rapporto tra informazione e lettore.

Le utili e mai pigre punzecchiature alla politica hanno, infatti, permesso a “La Piazza” di assurgere a autorevole giornale della provincia vibonese. Chi ha vissuto la storia di Tropea e di tutto il suo hinterland che abbraccia buona parte della provincia vibonese non può non dare atto a Saverio Ciccarelli e collaboratori di non aver saputo interpretare lo stato dei bisogni e delle necessità di una popolazione che ha svolto sempre un ruolo di protagonista delle scelte sociali, economiche ed imprenditoriali.

“La Piazza”, nel rispetto della sua linea editoriale volta ad assicurare trasparenza, legalità, obiettività e alto senso di responsabilità, ha rappresentato un valido baluardo per la difesa dell’informazione e del ruolo dei cittadini impegnati a costruire, insieme, l’avvenire di Tropea.

Una sfida che ha alle sue radici una matrice culturale di elevato spessore e che è sempre tornata utile al percorso che la città di Tropea si è sempre imposta per assicurare certezze alla sua gente.

Un cammino che oggi tocca quota 18 anni e che vuole costituire un nuovo traguardo di ripartenza per garantire al suo ingresso nella “maggiore età” l’autorevolezza e la capacità organizzativa e professionale dei suoi validissimi collaboratori ma soprattutto dei suoi attenti e sempre più crescenti lettori che non hanno mai smesso di credere nella concretezza di un giornale che ha posto come suo obiettivo prioritario la crescita della società attorno a cui ruota.

“La Piazza” vanta anche la creazione di momenti competitivi nel settore dell’informazione ricevendo lo stimolo di altre testate che con il loro impegno hanno accresciuto il ruolo di Tropea sullo scenario della provincia vibonese.

Ecco perché “La Piazza” ha sempre rappresentato l’immagine più nitida di chi ha sempre contribuito ad elevare il rango di una città che continua a porsi in meritata e prestigiosa concorrenza con le località che guardano al più pieno successo della cultura dell’accoglienza.

Per Saverio Ciccarelli e collaboratori la tappa del 18 compleanno è motivo di orgoglio ma soprattutto garanzia di continuità in un rapporto che la gente ha dimostrato di apprezzare e che la politica non dovrebbe tenere a distanza.

“La Piazza”, al pari di altre eccellenti testate del territorio, rimane sicuramente strumento ideale per far crescere la vivibilità ambientale nell’ambito di un più complessivo sviluppo socio economico e culturale.

Un obiettivo cui guarda con sempre più convinta attenzione la popolazione che nel giorno del 18 compleanno de “La Piazza” ha inteso essere presente anche spiritualmente a conferma che la “creatura” di Saverio Ciccarelli è anche e soprattutto la “creatura” della città di Tropea.

Giuseppe Sarlo

Presidente Circolo Vibonese della Stampa