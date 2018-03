Imbalzano (Lista Scopelliti): “L’intera classe politica reggina si mobiliti a difesa dell’aeroporto”

Reggio Calabria. “Mai come in questa fase è necessario che l’intera classe politica reggina si mobiliti in tutte le sedi istituzionali, a partire da quelle parlamentari, per contrastare efficacemente le ipotesi di ridimensionamento o addirittura di smantellamento dell‘Aeroporto dello Stretto ad opera del Ministero delle Infrastrutture”. E’ quanto afferma il presidente della VI Commissione consiliare comunale Decentramento Amministrativo, Pasquale Imbalzano (Scopelliti Presidente), per il quale la battaglia per la difesa dello scalo di Ravagnese deve assumere le caratteristiche di un impegno continuo e generalizzato. “Sarebbe un gravissimo errore” – continua Pasquale Imbalzano- “se, per distrazione o sottovalutazione dei pericoli incombenti, il Consiglio Comunale, unitamente a quello Provinciale, alla deputazione nazionale e regionale limitassero il loro impegno a sporadiche iniziative, lasciando questa gravosa responsabilità soltanto sulle spalle rispettivamente del governatore Scopelliti, del presidente Raffa e del sindaco Arena”. “Proprio alla vigilia della scadenza dei tre anni entro i quali la legge sul Federalismo fiscale ha imposto al Governo il varo dei decreti attuativi per l’avvio del processo di nascita anche della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sarebbe paradossale che un’area come quella dello Stretto e dell’intera provincia di Reggio venisse depauperata forse dell’unica infrastruttura strategica, indispensabile per mantenerla unita al resto del Paese”, aggiunge il consigliere Pasquale Imbalzano. “Al ministro Passera andrà, pertanto, rappresentato che in questi mesi non solo si è avvertita una costante e positiva inversione di tendenza in ordine agli incrementati volumi di traffico dell’Aeroporto reggino, ma che non è immaginabile penalizzare una delle Città Metropolitane del Paese, peraltro al centro e nel cuore del Mediterraneo”.

Dottor Pasquale Imbalzano – Presidente VI commissione consiliare “Decentramento Amministrativo” Comune di Reggio Calabria