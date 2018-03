Motori. Bmw i8 Concept Spyder, capelli al vento nell’era dell’ibrido

Si arricchisce di un altro modello il sub-brand “i” di Bmw. La gamma di veicoli ibridi del costruttore di Monaco di Baviera, dopo la presentazione della Bmw i8 Concept e della Bmw i3 Concept – quest’ultima la prima a veder la luce della produzione nel giro di 2 anni -, si amplia con una spyder due posti.

Mantiene il nome i8 Concept e affianca la declinazione Spyder, pur con delle differenze per quanto riguarda le dimensioni del corpo vettura. E’ più corta e con un passo minore la Bmw i8 Concept Spyder, rispetto alla sorella coupè: 4 metri e 48 centimetri con un passo di 2 metri e 65. Il peso non è troppo distante da quello di una spyder “tradizionale”, visto che si attesta – da quanto dichiara Bmw – a 1630 kg.

La formula è quella nota: un piccolo (quanto a frazionamento e cilindrata) motore a benzina, accoppiato a un motore elettrico. Il risultato dell’equazione dice 354 cavalli e 550 Nm di coppia massima, mentre presi a sé i due cuori della i8 Concept Spyder sviluppano 223 cavalli e 300 Nm (tre cilindri turbo benzina) e 96 Kw il motore elettrico. Il funzionamento è anch’esso quello ormai collaudato e più facilmente immaginabile per un futuro di prossima commercializzazione: in modalità esclusivamente elettrica la Bmw i8 Concept Spyder ha 30 km di autonomia,buoni per la marcia cittadina o nelle aree a traffico limitato. Quando serve potenza, invece, e nella marcia dove l’elettrico è poco premiante (autostrada, ad esempio) entra in funzione il motore termico. Infine, grazie all’architettura con il motore elettrico che trasmette potenza all’anteriore e quello termico in posizione centrale e trazione posteriore, si ottiene anche una modalità all wheel drive a gestione elettronica.

La Bmw i8 Concept Spyder è un ibrido plug-in, così per ricaricare le batterie agli ioni di litio, poste nel tunnel centrale tra i due sedili, serviranno circa 2 ore da una comune presa domestica.

Stile familiare, per chi ha già visto la coupè i8. Sbalzi ridotti al minimo, frontale caratterizzato – oltre che dai gruppi ottici a laser – dalla grande V che origina il parabrezza. Cambia la linea superiore dei finestrini, mentre il tetto è asportabile: una spyder con elementi da “Targa”, volendo riprendere il linguaggio Porsche. Curatissimi i dettagli aerodinamici, con il posteriore caratterizzato dall’estrattore e la fiancata lavorata in maniera da ridurre la resistenza aerodinamica al minimo, il che significa migliorare l’efficienza complessiva della macchina.

Per quanto riguarda la struttura del telaio, Bmw con la serie “i” ha proposto la piattaforma LifeDrive, con due “insiemi” dedicati. Una parte Life, pensata per l’abitacolo e le aree dove la leggerezza paga, e un’altra Drive: rigidità, componenti in alluminio si contrappongono alle plastiche caricate con fibra di carbonio del modulo Life.

Fabiano Polimeni

