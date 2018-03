Belcastro (Noi Sud): “Le dichiarazioni di Crosetto sono fondate”

Roma. Le dichiarazioni del deputato del Pdl, Guido Crosetto, hanno destato un forte coro di proteste unanime, ma, in realtà le affermazioni del deputato hanno un loro fondamento. Quando Crosetto, che conosco bene anche sul piano personale, sostiene che “la Calabria è una regione in cui la criminalità organizzata è parte di tutto” non dice che tutti i calabresi sono mafiosi, ma che la criminalità è presente nell’economia, nelle istituzioni ed anche nella politica. E come gli si può dare torto. Forse i tanti che si sono scandalizzati farebbero bene ad essere più sinceri con loro stessi ed ammettere che le infiltrazioni criminali hanno inquinato la società calabrese in modo preoccupante e devastante. Farebbero anche bene ad avere maggiore coraggio nel determinare reali condizioni di cambiamento e concedendo spazio alle nuove generazioni che non siano solo i loro figli. Forse potrebbe iniziare a cambiare qualcosa e forse si potrebbe cominciare a dare della Calabria una diversa immagine. E che in Calabria esista una diffusa cultura dell’illegalità e dell’ipocrisia è fuor di dubbio e coinvolge anche tanti che a parole sono pronti a dirsi impegnati nel cambiamento ma che nei fatti alimentano quei metodi politici del passato che tanto danno hanno recato alla nostra terra. L’Onorevole Crosetto, che non è un razzista, ma un italiano che crede all’unità della nazione, ha probabilmente sbagliato a generalizzare, ma non si può neanche infilare la testa nella sabbia come gli struzzi e far finta di nulla. Basti accennare al sindaco di Monasterace, Maria Carmela Lanzetta, che, dopo le sue dimissioni da Sindaco in seguito a numerose intimidazioni oggi vive sotto scorta e la farmacia di sua proprietà è sottoposta a vigilanza fissa e sorveglianza pagando un prezzo altissimo per non aver ceduto a pressioni di natura criminale. Questa è la dura realtà e più che scandalizzarsi si dovrebbe passare ai fatti concreti e non solo alle belle parole che tutti sono capaci di esprimere. Che in Calabria vi sia la criminalità e che la stessa sia un cancro in metastasi non vi è dubbio. Inoltre numerose sono state le relazioni della Commissione Parlamentare Antimafia, della quale faccio parte, nelle quali quanto denunciato dall’Onorevole Crosetto risulta più volte documentato descrivendo una società fortemente permeata da una cultura mafiosa basata sull’appartenenza e sulla gestione clientelare della cosa pubblica.

Onorevole Elio Belcastro- Vicesegretario nazionale “NpS – Noi Sud”- Componente Commissione Parlamentare Antimafia