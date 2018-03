Domenico Scaturchio candidato a sindaco di Dasà: “Tutto ciò che merita essere fatto, deve essere fatto bene”

Dasà (Vibo Valentia). “Rinnoviamo Dasà”. È con questo slogan che la lista dei candidati al Consiglio comunale di Dasà propone di rianimare la vita amministrativa e l’immagine del territorio Dasaese. Il capolista è Domenico Antonio Scaturchio, un giovane ventisettenne laureato in Valorizzazione dei Sistemi Turistico-Culturali, appassionato di viaggi, sport e tecnologia e militante nel campo del web marketing. L’intento di Scaturchio è quello di rinnovare Dasà, nel rispetto della storia e delle tradizioni, con idee e soluzioni nuove ed innovative.

Gli altri sei componenti della lista sono uomini come Pasquale Greco di 41 anni, Ferdinando Scarmozzino classe 1950, Vincenzo Cirillo di 48 anni, Angelo Ciardullo di 52 anni, e giovani come Domenica Gentile classe 1983 e Cristian Racina di 26 anni.

Porre al centro delle istituzioni i cittadini con maggiore trasparenza dell’attività amministrativa è uno degli obiettivi chiave del programma.

L’amministrazione comunale – si legge nel programma – ha il compito ed il dovere di prendersi cura dei propri cittadini sin dagli anni della formazione scolastica. La scuola rappresenta quindi per la lista civica un punto di crescita culturale per la collettività, dove si forma la coscienza dei giovani e si acquisiscono le regole del senso civico e democratico. Inoltre per i Dasaesi è essenziale effettuare politiche di sviluppo e sostegno economico, incentrate ad aiutare e sostenere le attività economiche già esistenti. Particolare attenzione verrà posta all’arricchimento e la cura di zone verdi ed al recupero della qualità della vita. Tra le proposte di Scaturchio &Co vi è anche quella di avviare un servizio raccolta differenziata attraverso iniziative di sensibilizzazione all’interno delle scuole di ogni grado e l’introduzione di “benefit” per il cittadino diligente. Premiare il cittadino coscienzioso è un input importante per stimolare i Dasaesi, incentivandoli a fare del bene a sé stessi e agli altri.

“Rinnoviamo Dasà” pensa a tutte le fasce sociali della popolazione: da una parte intende rilanciare il ruolo della Biblioteca Comunale, potenziandone le dotazioni librarie e multimediali mediante il programma “Adottiamo la cultura” e dall’altra desidera riqualificare le strutture sportive dislocate in tutto il territorio comunale, che consentano un libero e facile accesso a tutti.

Il ventisettenne candidato a sindaco non dimentica il mondo giovanile, non dimentica di voler dare un contributo serio al proprio paese portando idee nuove, rammenta piuttosto di voler mettere la sua esperienza nel campo del marketing per rilanciare l’immagine di Dasà, per avvicinare la cittadinanza alla vita amministrativa del comune. “Occorre valorizzare i talenti, accompagnarli e sostenerli nella creazione di nuove attività imprenditoriali, culturali ed artistiche. Gli interventi della lista hanno come finalità principali la riscoperta della cultura, della socialità, dell’interazione con il territorio, con le istituzioni e con tutte le strutture educative”.

Prendersi cura degli abitanti del Paese, coccolarli, rassicurarli, informarli, dialogare con loro e seguirli passo passo potrà essere la carta vincente di “Rinnoviamo Dasà” che crede realmente ad un futuro ricco di speranze.