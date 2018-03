Zone a traffico intenso: audizione del Comandante della Polizia Municipale in Commissione “Assetto del territorio”

Reggio Calabria. Si è riunita, sotto la presidenza del Consigliere Antonio Pizzimenti, la Commissione “Assetto del territorio” per discutere la proposta, formulata dal Consigliere Comunale di “Energia Pulita”, Nino Liotta mirata a valutare la necessità di rivedere il piano della circolazione stradale in quelle zone della città dove il traffico veicolare è particolarmente intenso. Ai lavori della Commissione è stato convocato in audizione il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani, Alfredo Priolo al fine di approfondire complessivamente la questione e trovare valide soluzioni alternative soprattutto in quelle zone dove ricadono il nosocomio cittadino, il Policlinico “Madonna della Consolazione”, Villa Aurora, l’Istituto Ortopedico, la sede del Consiglio Regionale, l’area Universitaria e gli impianti sportivi di Parco Caserta. Si tratta di zone ad alta densità di accesso e che fanno registrare, specialmente durante le ore di punta, un notevole e pesante rallentamento alla circolazione veicolare con incolonnamenti che giungono fino allo svincolo stradale della circonvallazione. Nel corso della seduta tutti i componenti della Commissione hanno posto, all’attenzione del Comandante Priolo, l’esigenza di effettuare, nelle zone sopra riportate, delle variazioni al traffico e una conseguente modifica alla segnaletica stradale. Nel corso dei lavori è stata anche messa in evidenza l’opportunità di creare una corsia di emergenza sulla rampa autostradale per evitare, ai mezzi di soccorso, di trovare impedimenti. Poiché l’ampliamento della carreggiata sulla rampa dello svincolo richiede il necessario intervento dell’ANAS, il Ppesidente della Commissione, Pizzimenti si è impegnato di convocare i dirigenti dell’Anas per analizzare la fattibilità di questa importante modifica stradale, mentre con i tecnici del Comune, si è impegnato a rivedere la gestione del piano dei parcheggi e delle carreggiate stradali in tutta la zona. Pizzimenti, ha ritenuto altresì opportuno portare all’attenzione della Commissione l’argomento oggi affrontato poiché si tratta di un problema particolarmente avvertito da numerosi cittadini, oltre che dal presidente del Tribunale dei diritti del malato, Nella Garganese. Il Comandante Priolo, dal canto suo, nell’esprimere apprezzamento sulla questione affrontata dalla Commissione, ha dichiarato che attiverà sin da subito gli uffici preposti per effettuare delle valutazioni di fattibilità e dare una soluzione ai problemi posti dalla Commissione.