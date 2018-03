Agenzia dei Borghi Solidali: domani la presentazione del libro di Mario Maesano, nel week end i “Sabati letterari”

Roghudi (Reggio Calabria). Altro week end intenso quello proposto dall’Agenzia dei Borghi Solidali che ha previsto vari appuntamenti culturali. Domani pomeriggio, venerdì 13 aprile 2012 alle ore 16.30 nei locali del Centro Ellenofono di Roghudi Nuovo l’autore Mario Maesano presenterà il libro “Cultura e tradizione dell’area Grecanica. Le minoranze linguistiche nella legislazione vigente”. L’incontro sarà presentato e coordinato da F. Arcidiaco, editore di Città del Sole Edizioni, e arricchito dagli interventi del professore Massimiliano Ferrara, dirigente generale Settore Istruzione della Regione Calabria, Giuseppe Raffa, presidente della Provincia di Reggio Calabria, il professore Francesco Manganaro, docente Università Mediterranea di Reggio Calabria e lo storico F. Aloi. Il volume traccia un percorso storico sulle minoranze di lingua grecanica nella provincia di Reggio Calabria, con particolare riferimento ai territori di Roghudi e Roccaforte del Greco approfondendo gli aspetti di tutela giuridica delle minoranze linguistiche in generale, così come disciplinati dalla normativa vigente, in particolare dalla 482 del 15 dicembre 1999.

Sabato e domenica i “Sabati Letterari” raddoppieranno il proprio impegno con ben due incontri in altrettanti paesi dell’area grecanica.

Sabato 14 aprile alle ore 16.30 presso la nuova sede de “I Fossatesi nel mondo” a Fossato Jonico si svolgerà l’incontro con i poeti grecanici: Salvino Nucera, Valentino Santagati, Franco Zumbo, Bruno Stelitano, Mariangela Maesano, ed il “sona a ballu” dei Rotaluna For Change.

Domenica 15 aprile, sarà la volta della “primavera georgiana a Pentedattilo: Storia, cultura e tradizioni della Georgia” con Natalia Tsereteli, che si terrà alle 16:30 nella Casa della Pace del Borgo Antico di Pentedattilo. Sia sabato che domenica dopo i rispettivi incontri ci sarà la degustazione dei prodotti tipici.